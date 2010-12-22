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YOL YAPIM İŞÇİLERİ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ KAHRAMANMARAŞ (A.A)

22 Aralık 2010 12:03

-YOL YAPIM İŞÇİLERİ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 22.12.2010 - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin yol yapımında çalışan işçiler olduğu bildirildi. Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 5. kilometresinde yol yapım çalışması nedeni ile tek yöne düşen yolda Enver Bayırlı'nın kullandığı 31 HY 352 plakalı tır, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 46 P 6310 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, 46 P 6310 plakalı tırda bulunan ve yol yapım işçileri oldukları bildirilen Hüseyin Erkoca, Ali Dönbek, Hasan Kılınmaz ve Hanifi Cansu olay yerinde hayatını kaybetti.  Kazada yaralanan tır sürücüsü Enver Bayırlı Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin içinde bulunduğu tırın yol yapım malzemesi taşıdığı öğrenildi. Bu arada, kaza nedeni ile karayolu trafiğe kapandı. 1,5 saatlik çalışmanın ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. 

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