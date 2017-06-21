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Yol verme tartışmasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı!

Polisin başlattığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor

21 Haziran 2017 17:29

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde iki araç sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 4 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Çerkezköy-İstanbul karayolu üzerindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 47 KR 816 plakalı otomobili kullanan Oktay Kafatar ile 59 JB 405 plakalı otomobilin sürücüsü Ünal Değerli arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Seyir halinde olan iki araç sürüsü de yolda birbirlerinin önüne kesmek isterken kontrolden çıkan Ünal Değerli'nin kullandığı otomobil Narin Kavşağı'nda devrilerek şarampole yuvarlandı. Otomobildeki sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından araçlarından inen iki grup arasında taş ve sopaların kullandığı kavga çıktı. Kavgada Oktay Kafadar, Emre Kafadar, Samet Kafadar ile Ünal Değerli, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları taş ve sopalarla yaralandı. Kavga sırasında Ünal Değerli'nin aracından çıkardığı tabanca ile havaya ateş açtığı iddia edildi.

Kavgada yaralananlar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çerkezköy polisi olay yerinde yaptığı incelemede tabanca ile 4 boş kovan bulurken, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

 

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