Yol verme kavgasında okul servisine ateş eden şüpheli: Kargo firmasının aracı zannettim

Eskişehir'de, şoförüyle tartıştığı okul servisine tabancayla ateş ettiği ve merminin yoldan geçen Elvan C.’yi (36) yaraladığı olay sonrası Aykut Batuhan G. (36), gözaltına alındı. İlk ifadesinde minibüsün, okul servisi olduğunu fark etmeyerek kargo firması aracı zannettiğini belirten şüpheli, tabancasını da Porsuk Çayı’na attığını söyledi.



Otomobil sürücüsü Aykut Batuhan G. ile okul servis minibüsünün şoförü arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Aykut Batuhan G., içinde öğrencilerin de bulunduğu servis minibüsünün arkasından tabancayla tek el ateş edip kaçtı. Mermi, kaldırımda yürüyen Elvan C.'ye isabet etti. Yaralanan Elvan C., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, olay yerinde ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinden yaptığı incelemede otomobil sürücüsünün Aykut Batuhan G. olduğu tespit edildi. Sürücü, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"Minibüsün öğrenci servisi olduğunu fark etmedim"

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan Aykut Batuhan G., kendisine yol vermemesi nedeniyle minibüs şoförüne kızdığını ve arkasından 1 el ateş ettiğini söyledi. Aykut Batuhan G., "Minibüsün öğrenci servisi olduğunu fark etmedim, kargo firmasının aracı zannettim." dedi. Polislerin olayda kullandığı tabancayı sorması üzerine ise Aykut Batuhan G., “Silahı Porsuk Çayı’na attım.” dedi.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve işlemleri tamamlanan Aykut Batuhan G., adliyeye sevk edildi.



Olayda yaralanan Elvan C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Soruşturma ise sürüyor. (DHA)

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