'Yol verme' cinayeti sanıklarına müebbet istemi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce \'yol verme\' tartışmasında Mustafa Kahya\'yı (34) tabancayla ensesine ateş ederek, öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Alpyürür ile Ferhat Kaplan hakkında \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. Sanık Kaplan\'ın ayrıca \'silahla tehdit\' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay, 2015 yılının Eylül ayında, Antalya-Manavgat D-400 yolunda meydana geldi. Mustafa Kahya, Murat Kahya ve Sezer Çolpak, 07 YR 575 plakalı otomobilde giderken, 36 EY 100 plakalı araçta bulunan Hasan Alpyürür ve Ferhat Kaplan ile \'yol verme\' meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Mustafa Kahya, başından silahla vurularak, öldürüldü. Cinayet davasının duruşması, Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Alpyürür, Sincan Cezaevi\'nden diğer tutuklu sanık Ferhat Kaplan ise Alanya Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda tarafların avukatları da hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatlarından Emrullah Kaya, olaya ilişkin çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberleri dosyaya sundu.

SAVCI, MÜEBBET İSTEDİ

Duruşmada mütalaa veren savcı, Manavgat\'tan Serik yönüne giden her iki otomobilde bulunanların \'yol verme\' meselesi nedeniyle tartıştıklarını, bunun üzerine Mustafa Kahya, Murat Kahya ve Sezer Çolpak\'ın içinde olduğu otomobilin durduğunu, diğer otomobilin de önlerine geçerek, durduğunu söyledi. Şahısların araçlarından indiği, sanıklardan Ferhat Kaplan\'ın tabancasıyla ateş ettiği Sezer Çolpak\'ın yol kenarına yatarak, saldırıdan yara almadan kurtulduğu, Murat Kahya\'nın silah sesi üzerine otomobilin arkasına saklandığı, Mustafa Kahya\'nın ise Hasan Alpyürür\'le tartıştığı, bu sırada Kaplan\'ın maktul Mustafa Kahya\'nın yanına gelip, ensesine 1 el ateş ederek, Kahya\'yı öldürdüğü ve sanıkların olay yerinden uzaklaştığı anlatıldı. Savcı, mütalaasında Alpyürür ile Kaplan hakkında, \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası talep ederken, sanık Kaplan\'ın Çolpak\'a yönelik \'silahla tehdit\' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

\'KENDİMİ SAVUNDUM\'

Sanık Kaplan, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, \"Gecenin bir yarısı, tanımadığım insanlar, yolumuzu kesti. Hakaret ettiler. Kendimi savundum. Böyle bir olay gerçekleştiği için çok pişmanım\" dedi.

Sanık Alpyürür de mütalaayı kabul etmediğini dile getirerek, olay yerinde sadece 1 kişiyi gördüğünü öne sürdü. Sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

\'SARHOŞLARIN SÖZLERİNE DAYANARAK, İDDİANAME HAZIRLANDI\'

Sanık avukatlarından Emrulah Kaya, olay yerinde bulunan herkesin sarhoş olduğunu, bunun raporlarla sabit olduğunu, sarhoş kişilerin sözlerine dayanarak, iddianame hazırlandığını, savcılığın iddianameyi olduğu gibi mütalaada yansıttığını belirterek, mütalaayı kabul etmediklerini kaydetti. Avukat Kaya, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

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