Yol verme cinayeti sanıklarına hapis cezası

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce \'yol verme\' tartışmasında Mustafa Kahya\'yı (34) ensesine ateş ederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Ferhat Kaplan 18 yıl 8 ay, Hasan Alpyürür 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Olay, 2015 yılı eylül ayında, Antalya- Manavgat D-400 yolunda meydana geldi. Mustafa Kahya, Murat Kahya ve Sezer Çolpak, 07 YR 575 plakalı otomobilde giderken, 36 EY 100 plakalı araçta bulunan Hasan Alpyürür ve Ferhat Kaplan ile \'Yol verme\' konusunda tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Mustafa Kahya başından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası Hasan Alpyürür ile Ferhat Kaplan tutuklandı. Cinayet davasının geçen duruşmasında savcılığın esasa ilişkin görüşünde sanıklar Hasan Alpyürür ile Ferhat Kaplan hakkında \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. Sanık Kaplan\'ın ayrıca \'silahla tehdit\' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Davanın karar duruşması Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Duruşmaya Hasan Alpyürür Sincan Cezaevi\'nden, Ferhat Kaplan ise Alanya Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda tarafların avukatları da hazır bulundu.

\"MEŞRU MÜDAFAA OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR\"

Sanık Ferhat Kaplan\'ın avukatı Mustafa Serkan Egüz, müvekkiliyle şikayetçilerin daha önceden husumetleri olmadığını belirterek, şöyle dedi:

\"Olay savcılığın mütalaasında belirtildiği gibi gerçekleşmemiştir. Olayla ilgili bütün suç müvekkilimin üzerine yıkılmak istenmektedir. D400 karayolunda gecenin bir vakti, tanımadığı insanlar müvekkilimin otomobilinin önünü kesmiştir. Bunun sebebi de müvekkilimin kullandığı otomobilin \'36\' (Kars) plakalı olmasıdır. Olayın meydana geldiği tarihlerde Alanya, Manavgat ve Serik bölgesinde terör saldırılarında şehit olan askerler olması nedeniyle aşırı hassasiyet ve Doğu kökenlilere karşı tepki oluşmuştur. Kürt vatandaşların evleri ve işyerleri kundaklanmıştır. Olayı bu şekilde değerlendirmek gerekir. Müvekkilim tanımadığı bir bölgede tanımadığı insanlarla karşı karşıya gelince önce yere ateş etmiştir, ardından diğer olay meydana gelmiştir. Bu tamamen meşru müdafaa olarak değerlendirilmelidir. Mahkeme aksi kanaatteyse neticesi itibariyle \'ağırlaştırılmış yaralamadan\' hüküm verilmelidir.\"

Sanık Hasan Alpyürür\'ün avukatı Emrullah Kaya da olaya kendi müvekkilinin katılmasının mümkün olmadığını, silah sesleri geldiğinde Sezer Çolpak\'tan dayak yediğini anlatarak, tahliye ve beraatını istedi. Davaya ilişkin \'Son sözü\' sorulan sanık Ferhat Kaplan, kimseyi öldürmek amacıyla hareket etmediğini, bu nedenle beraatını ve tahliyesini istedi.

Sanık Hasan Alpyürür de olayın başından sonuna kadar Sezer Çolpak\'ın kendisini dövdüğünü ve bu nedenle olaya karışmadığını anlatarak beraatını istedi. Verilen ara ardından mahkeme heyeti Ferhat Kaplan\'ı \'kasten öldürme\', \'silahla tehdit\' ve \'ruhsatsız silah bulundurmak\' suçlarından toplam 18 yıl 8 ay hapis ve 30 gün adli para cezası verdi. Hasan Alpyürür\'e ise \'kasten öldürme\' suçundan indirimler ve iyi hali göz önünde bulundurarak 6 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, tahliyesine karar verdi.

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