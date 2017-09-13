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Yol parası bulamayınca intihar girişiminde bulundu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT kent merkezinde, şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan bir kişi, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu

13 Eylül 2017 22:26

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT kent merkezinde, şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan bir kişi, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Yozgat’ta bu gün şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan, 25 yaşındaki Raşit K., kesici aletle karnından kendisini yaralayarak şehir merkezinde bulunan Eser İşhanı çatısına çıktı. Çatının uç kısmına kadar gelerek atlayacağını söyleyen  Raşit K., olay yerine çağrılan  itfaiye ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.  Karnında kesici alet yarası bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen  Raşit K., bir süre sonra ikna edilerek çatıdan indirildi.
Bu sırada çevrede toplanan kalabalık, yaşananları cep telefonlarıyla görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. İntihar girişiminde bulunan 25 yaşındaki Raşit K.\'nin İzmir’de bir yakınının düğününe gitmek istediği ve yol parası bulamadığı için çatıya çıktığı iddia edildi.

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