Yol ortasında bırakılıp giden yabancı uyruklu 20 kişinin üstünden valilik izni çıktı

Çorum’da gece geç saatlerde 20 yabancı uyruklu kişiyi çevre yoluna bırakıp gittiler. Hareketli anların yaşanmasına neden olan olayda, Malatya’dan geldiklerini iddia eden 20 kişinin üzerinden Bayburt Valiliği’den alınan izin kağıdı çıktı.

İddialara göre, gece geç saatlerde plakası belirlenemeyen bir araç Somalili olduğu öğrenilen 20 kişiyi çevreyolu üzerinde bulunan Buharaevler kavşağına bırakıp gitti. Yol kenarında kalabalık bir grup olduğunu gören vatandaşlar polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ekipleri giderek şahısları inceledi.

Gazetecilerin nereden geldikleri yönündeki sorulara Malatya diyen şahısların Bayburt Valiliği ve İl Göç İdaresi kaşeli üzerinde “Bu izin belgesi hakkında sınır dışı etme kararı alınan ancak 6458 sayılı Kanunu’nun 57. Maddesi 4. Fıkrasına istinaden idari gözetimi sonlandırılan açık kimliği yazılı şahısların Çorum iline gitmesi izin verilmiştir” yazılı kağıt çıktı. Çorum’da ikamet etmeyen şahısların izin kağıtlarına neden Çorum yazıldığı ise kafaları karıştırdı. (İHA)