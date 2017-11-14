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Yol kontrolünde durdurulan sürücünün üstünden bonzai çıktı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ta, jandarmanın yol kontrolünde, üzerinde 50 gram bonzai ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

14 Kasım 2017 15:42

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT\'ta, jandarmanın yol kontrolünde, üzerinde 50 gram bonzai ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ve Trafik Şube ekipleri, Yozgat- Ankara yolunda kontrol yaparken, durdurulan otomobilin sürücüsünden şüphelendi. Sürücü H.E.\'nin üzerinde yapılan aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu bonzai bulundu. Araçta yapılan aramada ise başka suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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