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Yol kontrolünde bulunan yavru aslan koruma altında

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde güvenlik güçlerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta bulunan yavru aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne getirildi

23 Ağustos 2017 21:15

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Cizre İlçesi\'nde güvenlik güçlerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta bulunan yavru aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.
Cizre\'de yol kontrolü sırasında durdurulan hafif ticari araçta bulunan yavru aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne getirildi. Burada muayene edilen 2 aylık yavru aslanın sağlıklı olduğu belirlendi.
Karnı doyurulan yavru aslan, buradan da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'ne gönderildi.

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