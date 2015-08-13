Yol kesip, kontrol yapan PKK'lılar sivil giyimli bir askeri kaçırdı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde karayolunu kesen PKK'lılar durdukları bir araç içerisinde sivil kıyafetli er olduğu iddia edilen 1 kişiyi kaçırdı.

Diyarbakır-Bingöl karayolu, Lice İlçesi yakınlarındaki Fis Ovası Mevkii'nde bugün saat 12.00 sıralarında bir grup PKK'lı tarafından trafiğe kapatıldı.

PKK'lılar durdurdukları araçlarda kimlik kontrolü yaparken, bir otobüste sivil kıyafetle yolculuk eden ve izne çıkan bir askeri kaçırdı.

Ahmet Ün'ün DHA'da yer alan haberin göre, Duru Jandarma Karakolu ile Kocaköy İlçesi yakınlarında bulunan jandarma ekipleri bölgeye giden araçları geldikleri yönden geri gönderdi. Karayolunun trafiğe açılması için güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı bildirildi.