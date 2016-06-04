Yol kesip ateş açan maskeli soyguncular 115 bin lira gasp ettiler

Esenyurt'ta ev satın almak için bankadan çektiği 115 bin lirayla tapu müdürlüğüne giden kadının yolunu kesen soyguncular, silahla havaya ateş edip kargaşa çıkardı

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir bankadan ev satın almak için 115 bin lira çeken kadın resmi işlemler için tapu müdürlüğüne doğru yola çıktı. Kadını takip ettiği anlaşılan soyguncular tapu müdürlüğü yakınında harekete geçti.

Soygunculara direnen kadını bacağından vurdular

DHA'nın haberine göre; havaya ateş edip kargaşa çıkaran soyguncular bu sırada kadının elindeki çantaya saldırdı. Kadın soygunculara direndi. Bu sırada soyguncular kadını bacağından vurup çantayı aldı.

Olay yerine geldikleri çalıntı otomobille kaçan soyguncular uzaşamadan kaza yaptı. Bu sırada olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Motorlu yunus timi yaya olarak kaçmaya çalışan soygunculardan birini yakaladı.

Bu kişinin üzerinde otomobilin anahtarı bulundu. Otomobilde yapılan incelemede içinde 20 bin lira cıvarında para bulunan çanta ve bir tabanca ele geçirildi. Kaçan soyguncuların paranın diğer bölümünü aldıkları anlaşıldı. Otomobilin bagajında da 2 farklı plaka daha çıktı.

"Maske takıyorlardı"

Yaralı Gönül Yılmaz yakındaki bir hastaneye götürüldü. Bacağına kurşun isabet eden kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Soyguncuların maske taktıklarını, çantayı vermemek için direndiğini, bu sırada vurulduğunu söyledi.