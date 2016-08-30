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Yol kesen PKK'lılar polis ve ailesinin bulunduğu araca ateş açtı

Polisin 7 yaşındaki oğlu ve eşi yara almadan kurtuldu

30 Ağustos 2016 16:12

Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK'lılar polis memuru ve ailesinin içinde bulunduğu otomobile ateş açtı. Açılan ateşte polis memuru Mehmet Dağlı yaralandı. 

Hürriyet'in haberine göre, bir grup PKK'lı bugün saat 08.00 sıralarında merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Buzlu Panar Mevkii'nde yolu trafiğe kapatarak gelen araçlarda bulunanların kimliklerini kontrol etmeye başladı.

Bu sırada tayini çıktığı için özel otomobiliyle Gaziantep'ten eşi ve 7 yaşlarındaki çocuğu ile birlikte Van'a giden polis memuru Mehmet Dağlı, yolun kesildiğini fark edince uzaklaşmak istedi.

PKK'lıların fark edip, ateş açması sonucu da polis memuru Dağlı omuzundan yaralandı. Bunu rağmen durmayarak yoluna devam eden polis memuru Dağlı yaralı halde Bitlis Devlet Hastanesi'ne ulaşmayı başardı.

 

Vali Çınar ziyaret etti


Yaralı polis memuru Dağlı hemen tedavi altına alınırken, olayı haber alan Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve Emniyet Müdürü Fatih Kaya da hastaneye geldi.

Vali Çınar ve Emniyet Müdürü Kaya aileyle görüştükten sonra hastane yetkililerinden de Dağlı'nın durumu hakkında bilgi aldı.


Operasyon başlatıldı


Bu arada, merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Buzlu Pınar'da geniş çaplı operasyon başlatıldı. Çok sayıda takviye birliğin sevk edildiği bölgedeki operasyonhava destekli olarak sürdürülürken, Bitlis-Diyarbakır Karayolu da trafiğe kapatıldı.

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BitlisDiyarbakırpolis otomobili ateşPKK

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