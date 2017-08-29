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Yol kesen PKK'lılar, bekçinin kardeşini öldürüp aracını yaktı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde, yol kesen PKK'lılar, durdurdukları otomobildeki Ramazan Mula'yı indirdikten sonra aracını ataşe verdi

29 Ağustos 2017 03:25

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi\'nde, yol kesen PKK\'lılar, durdurdukları otomobildeki Ramazan Mula\'yı indirdikten sonra aracını ataşe verdi. PKK\'lıların daha sonra ağaca bağlayarak öldürdükleri Ramazan Mula\'nın, merkez Yenişehir İlçesi\'nde görevli bir bekçinin kardeşi olduğu öğrenildi.
Lice İlçesi\'ne bağlı Saydamlı Mahallesi Dokuzkat Mezrası\'nda yol keserek araçlarda kimlik kontrolü yapan PKK\'lı teröristler, Ramazan Mula\'nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçtan indirilen Mula\'yı yola yakın bir yerde ağaca bağlayan PKK\'lılar, ateş açarak öldürdükten sonra otomobili ateşe verdi.
Yoldan geçen sürücüler, yanmış aracı görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından Mula\'nın cesedi otopsi için Lice Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Lice\'de yapılanan ön otopsinin ardından Mula\'nın cesedi, Yenişehir İlçesi\'ndeki şehitlik Mezarlığı\'nda toprağa verildi.  Güvenlik güçleri, Mula\'yı öldüren PKK\'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.
Bu arada PKK\'lıların ağaca bağlayarak öldürdükleri Ramazan Mula\'nın kardeşinin merkez Yenişehir İlçesi\'nde bekçi olarak görev yaptığı, otomobilin de bekçi kardeşine ait olduğu belirtildi. 

 

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