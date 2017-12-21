"Yol kenarından ev almayın, kiralamayın!"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 25 ilin gürültü haritasını düzenlemesine değinen Habertürk yazarı Güntay Şimşek, "Bakanlığın gürültü haritasına takılıp kalmayın. 'Gürültü azalacak, yaşam kalitemiz artacak' diye sevinmeyin. İstanbul’da özellikle TEM veya E-5 güzergâhında, havalimanı civarında oturanlar, yavaş yavaş zehirlendiğinizin farkında olun!" dedi.

Şimşek'in Habertürk'te yayımlanan (21 Aralık 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 ilin gürültü haritasını hazırlamış. Bir yıl sonra da geriye kalan iller hazır olacakmış. Haritayı çıkardıklarına göre gürültü kirliliği için de önlem almaya çalışacaklar demektir. Fakat yol kenarlarında tek mesele gürültü değil. Görülmeyen, bilinmeyen daha önemli bir sorun var: Hava kirliliği. Aklı başında hiçbir kimsenin büyükşehirlerde, yoğun trafiğin olduğu yol kenarlarında oturmaması lazım. Aynı durum havalimanlarında uçakların özellikle kalkış istikametindeki uçuş konileri için de geçerli. Uçak gürültüsünden ziyade, uçaktan çıkan yakıt atıkları başta kanser olmak üzere her türlü hastalığa kapı aralıyor. Bu sebeple bakanlığın gürültü haritasına takılıp kalmayın. “Gürültü azalacak, yaşam kalitemiz artacak” diye sevinmeyin. İstanbul’da özellikle TEM veya E-5 güzergâhında, havalimanı civarında oturanlar, yavaş yavaş zehirlendiğinizin farkında olun!