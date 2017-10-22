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Yol kenarındaki kamyonete çarpan motosikletli öldü

Hasan ARSLAN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde, yol kenarında duran kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü 38 yaşındaki Abidin Sönmez, öldü

22 Ekim 2017 18:38

Hasan ARSLAN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy İlçesi\'nde, yol kenarında duran kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü 38 yaşındaki Abidin Sönmez, öldü.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki Köprübaşı Mevkii\'nde meydana geldi. Abidin Sönmez, yönetimindeki 20 SR 647 plakalı motosikletiyle, yol kenarında duran 20 Y 0321 plakalı pick-up kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte savrulan kaskı takılı motosiklet sürücüsü Sönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sönmez\'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kaza ardından olay yerinden ayrılan kamyonet sürücüsü Hakan Aytekin, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip, teslim oldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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