Yol kenarında su satan Suriyeliye otomobil çarptı 

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da yol kenarında su satan ismi henüz belirlenemeyen Suriyeli, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi, Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muzaffer A. yönetimindeki 01 PY 730 plakalı otomobil, yol kenarında su satan 50 yaşlarında Suriyeliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Suriyeli su satıcısı ağır yaralanırken, olay yerine 112, itfaiye ve Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Can-Kur ekipleri tarafından sedyeye alınan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muzaffer A. gözaltına alınırken Suriyeli kişi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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