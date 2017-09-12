Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde 55 yaşındaki Nedim Sümbül, yol kenarında ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Alataş Caddesi\'nde meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nedim Sümbül\'ün öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Sümbül\'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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