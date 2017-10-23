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Yol kenarında beklerken otomobil çarptı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un altyapı oyuncusu Erdoğan Çakmak yaralandı

23 Ekim 2017 17:47

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un altyapı oyuncusu Erdoğan Çakmak yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Bodrum Antik Tiyatro yakınlarında meydana geldi. Bodrum\'dan Turgutreis yönüne giden, sürücüsü belirlenemeyen 34 DJ 3026 plakalı otomobil, yol kenarında duran Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un altyapı oyuncusu Erdoğan Çakmak\'a çarptı. Otomobil, ters dönüp durabildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Çakmak\'ın sağlık durumunun ağır olduğu açıklandı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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