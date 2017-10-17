Yol kenarına bırakılan puset, boş çıktı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, yol kenarına bırakılan pusette bebek olabileceğini düşünenler polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede, pusetin boş olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne 200 metre uzaklıkta yol kenarına bırakılan puseti görenler, içinde bebek olabileceği ihtimaline karşı polisi arayıp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede pusetin boş olduğu ortaya çıktı. Bölgede de geniş çaplı arama yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.



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