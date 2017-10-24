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Yol kenarına bırakılan çuval, polisi alarma geçirdi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de Emniyet Müdürlüğü binasının arkasında unutulan çuval, polisi alarma geçirdi

24 Ekim 2017 00:35

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de Emniyet Müdürlüğü binasının arkasında unutulan çuval, polisi alarma geçirdi. Kısa sürelik paniğin ardından, uzman ekibin yaptığı kontrolde çuvaldan tencere ve tava çıktı.
Esenbey Mahallesi Elhacı Mahmut Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü çevresinde devriye gezen polis ekibi akşam saatlerde, yol kenarına bırakılmış bir çuvalı gördü. Polis ekibi, bomba olabileceği şüphesiyle telsizden anons geçti. Bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler vatandaşları uzaklaştırırken, çuvalın çevresinde güvenlik önmeli alındı. Olay yerine gelen bomba imha polisinin yaptığı incelemede, çuvalın içinden tencere ve tava çıkınca herkes rahat ber nefes aldı. Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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