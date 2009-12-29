YOL-İŞ sendikasında organize yolsuzluk

T24- Yol İş’i inceleyen bilirkişiler, usulsüz araç ve arazi alım satımlarını, danışmanlık alımlarını tespit etti. Raporda, “Sendika yöneticileri bu usulsüzlükleri organize biçimde gerçekleştirmiş” denildi.

İki yıl önce kendi denetleme kurulunun yaptığı incelemeyle gündeme gelen Yol İş Sendikası’ndaki yolsuzluk skandalları Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın atadığı bilirkişiler tarafından da gözler önüne serildi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre,İki emekli Sayıştay denetçisiyle bir emekli Bayındırlık Müfettişi’nin hazırladığı ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen 111 sayfalık raporda, yöneticilerin Yol İş Sendikası’nın kasasını “organize” biçimde boşalttığı ortaya kondu.Bir kısmı mevcut sendika yönetiminde görev yapan, bir kısmı ise istifa ederek ayrılan yöneticiler yanında Yol İş Sendikası eski başkanı Bayram Meral’in de usulsuzlüklerde rolü olduğu ortaya çıktı.



2002’de milletvekili olduktan sonra Bayram Meral ile aylık 3 bin 700 TL tutarla “danışmanlık” anlaşması imzalayan sendikanın daha sonra aynı sözleşmeyi Meral’in oğlu Mustafa Meral ile imzaladığı ortaya kondu. Sendikacılık konusunda hiçbir deneyimi olmayan Mustafa Meral’e Yol İş’in kasasından 2004 -2008 arasında 434 bin lira ödendi.



Organize usulsüzlük

Sendikanın aldığı lüks araçların düşük fiyatlarla yöneticilere satıldığı, gerçek değeri 3.7 milyon dolar olan bir arsayı 6.3 milyon dolara satın alındığı ifade edildi. Bilirkişiler yaptıkları incelemede sendika kayıtlarında 100 binlerce lira tutarında sahte faturaya da rastladılar. Bilirkişi heyeti raporun sonuç kısmında durumu şöyle özetledi: “Usulsüzlüklerin tespit edebildiğimizden çok daha fazla olduğu, bir kısım sendika yöneticisi ve personelin bu usulsüzlük ve kayıtlardaki düzensizliği organize biçimde gerçekleştirdikleri kanaatine varılmıştır.”

Milyonlarca liralık usulsüzlük tespit edildi

Bilirkişi heyetinin raporuna göre Yol İş Sendikası’nda dikkati çeken usulsüzlükler şöyle:

Fatura aslı ve aslı gibidir şeklinde onaylı gider pusulası olmayan harcamalar muhasebeleştirildi. Trafik cezası, TV abonelik ücreti, kaybedilen cep telefonu gibi şahsi harcamalar gider olarak kaydedildi.

Demirbaşa kaydedilmesi gereken LCD TV, laptop, cep telefonu, bilgisayar programı gibi bazı harcamalar gider olarak muhasebeleştirildi.



Avans hesabından gün parası



Hak sahibinin imzası alınmaksızın kasadan 230 bin 639 liralık üye aidatı iadesi yapıldı.

2002 -2008 arasında toplam 1000 kişiye 77 milyon 438 bin lira avans ödemesi yapıldı. Bunun 58 milyon 681 bin lirası iade edilirken 19 milyon 477 bin lirası 2009’a devretti.

Sendika avans hesabını kullanan 1000 kişiyle ilgili bilgileri vermediğinden, avansların yasalara uygun kullanılıp kullanılmadığı belirlenemedi. Ancak avans hesaplarından düğün ve gün parası ödendi.

Yüzde 99’9’u Yol İş Sendikası’na ait olan ve faaliyet alanı Didim’de Holiday Oteli’ni kiraya vermek olan Yol İş Yatırım Turizm isimli şirkete 2002-2008 arasında toplam 26 milyon 179 bin lira aktarıldı.

Şirket bu paranın yalnız 3 milyon lirasını geri ödedi. Geri kalan 18.6 milyon lira ise Yol İş Sendikası tarafından sermaye olarak şirkete aktarıldı. Şirketin şu anda sendikaya 5.2 milyon lira borcu var.

Otel aldılar, tapusu yok

Yol İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nuhi Çelebi ve Mali Sekreter Ramazan Ağar’ın talimatı ile Yol İş Sendikası’nın hesabından Haber İş Sendikası’nın hesabına 15 Kasım 2007’de 12 milyon 500 lira yatırıldı.

Bu para trasferi sendikanın kayıtlarına Haber İş Sendikası’nın sahibi olduğu Grand Haber Otel’in yüzde 50’sinin satın alınmasıyla ilgili avans olarak geçildi. Ancak buna ilişkin tapu kaydı ve ekspertiz raporuna ulaşılamadı.

60 bin liraya Mercedes Kasko değeri 82 bin 920 TL olan Mercedes marka araçların altı tanesi 30 bin liraya sendika yöneticileri satıldı. Bayram Meral’in kullandığı 106 bin 955 lira değerindeki Mercedes marka otomobil 2005’te 60 bin liraya Meral’e satıldı.



Kaskolu olduğu halde kaza yaptıkları gerekçesiyle otomobillerin tamiratı için 16 bin 856 liralık ödeme yapıldı.

Sendika yönetim kurulu 17 Ağustos 2007’de Zeytinburnu Merkez Efendi’de 2 bin 159 metrekare büyüklüğünde bir arsanın 6 milyon 300 bin dolara bir alınmasına karar verdi. Ege Ospar Otomotiv ve Tur-Pet Turizm aldı iki şirketle yapılan anlaşma gereği döviz kuru sabitlenerek toplam 7 milyon 402 bin TL’ye arsanın devir işlemleri yapıldı. Ancak satış işlemi sendika kayıtlarına 9 milyon 218 bin lira olarak geçildi. Arsanın piyasa değerinin ise 3 milyon 670 bin dolar olduğu belirlendi.



