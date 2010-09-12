-YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLARKEN ŞEHİT OLDU SİİRT (A.A) - 12.09.2010 - Siirt Valiliği, bir erin şehit olduğu mayın patlamasının yol güvenliği sağlanması için yapılan çalışma sırasında meydana geldiğini bildirdi. Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eruh'un Çırpılı köyü Jandarma Karakol Komutanlığınca bugün saat 08.05 sularında yol güvenliğinin sağlanması için yapılan çalışmalar sırasında terör örgütü PKK tarafından daha önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettiği belirtildi. Patlamada jandarma komando er Feyzi Tekeş'in şehit olduğu kaydedildi.