T24 LogoT24 Logo
Gündem

YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLARKEN ŞEHİT OLDU SİİRT (A.A)

12 Eylül 2010 15:53

-YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLARKEN ŞEHİT OLDU SİİRT (A.A) - 12.09.2010 - Siirt Valiliği, bir erin şehit olduğu mayın patlamasının yol güvenliği sağlanması için yapılan çalışma sırasında meydana geldiğini bildirdi. Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eruh'un Çırpılı köyü Jandarma Karakol Komutanlığınca bugün saat 08.05 sularında yol güvenliğinin sağlanması için yapılan çalışmalar sırasında terör örgütü PKK tarafından daha önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettiği belirtildi. Patlamada jandarma komando er Feyzi Tekeş'in şehit olduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24