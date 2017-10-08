Yol çöktü, otomobilin tekeri çukura saplandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Anafartalar Mahallesi\'nde park halindeki otomobilin ön tekerleri, asfaltın çökmesi sonucu çukura saplandı.

Kent merkezinde, bugün öğle saatlerinde başlayan ve yarım saate yakın devam eden gök gürültülü sağanak yağışa bazı kişiler hazırlıksız yakalandı. Pamukkale İlçesi Anafartalar Mahallesi 2114 Sokak\'ta Ramazan Örki\'ye ait park halindeki 06 MVK 35 plakalı otomobilin ön tekerleri, yağış sonrası yolun çökmesi sonucu çukura saplandı. Sevk edilen polis ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapatırken, çukura saplanan otomobil, çekici tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yağışın etkisiyle kentin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu. Öte yandan, yağışın etkisiyle Denizli-Antalya Karayolunda etkisini gösteren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi ise zaman zaman 50 metreye kadar düştü.



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