T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yol çöktü, kum yüklü kamyon, apartman bahçesine devrildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir inşaat firmasına ait kum yüklü kamyon, çöken yoldan bir apartmanın bahçesine devrildi

14 Mart 2018 14:53

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir inşaat firmasına ait kum yüklü kamyon, çöken yoldan bir apartmanın bahçesine devrildi. Kamyonun kasasında yüklü kum, apartmanın zemin katındaki evin içine doldu.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi 9\'uncu Sokak\'ta meydana geldi. Bir inşaata kum taşıyan Osman Deniz yönetimindeki 58 FY 105 plakalı kamyon, sokaktaki park halindeki araçların daralttığı yoldan geçmek için kenara yaklaştı. Bu sırada yol çöktü. Çökme sonrası kamyon Mermer Apartmanı\'nın bahçesine devrildi. Kazada, araç sürücüsü Deniz, kamyonda sıkıştı. Sürücü çevredekilerin yardımı ile kamyondan çıkarılırken, kamyonun kasasında yüklü yaklaşık 20 ton kumun bir miktarı da apartmanın zemin katında üniversite öğrencilerin oturduğu evin içine doldu. Kamyon yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVASKamyonunKazaMahallesiSokakBirOsman DenizFYBuMermer ApartmanıKazadaDenizSürücüKamyonFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24