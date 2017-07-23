Ankara'da yol çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Keçiören İlçesi Etlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Çerçi Sokak'ta yol çalışması esnasında kepçe operatörü yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Şiddetli patlamanın meydana gelmesi ile birlikte borudan alevler yükseldi. Vatandaşların ihbarı sonrası mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 10 metreye yükselen alevleri kısa sürede söndürdü. Çevre apartmanlarda yaşayan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla binaları terk etti. (DHA)