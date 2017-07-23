T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yol çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

Yaklaşık 10 metreye yükselen alevler kısa sürede söndürüldü

23 Temmuz 2017 17:25

Ankara'da yol çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Keçiören İlçesi Etlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Çerçi Sokak'ta yol çalışması esnasında kepçe operatörü yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Şiddetli patlamanın meydana gelmesi ile birlikte borudan alevler yükseldi. Vatandaşların ihbarı sonrası mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 10 metreye yükselen alevleri kısa sürede söndürdü. Çevre apartmanlarda yaşayan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla binaları terk etti. (DHA)

ETİKETLER

Ankaradoğal gazborupatlamaalevhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24