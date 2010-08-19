-YOKUŞ: BAŞBAKAN, KAMU-SEN CAMİASINDAN ÖZÜR DİLEMELİ ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, ''Çorum'da yaptığı mitingde konfederasyonlarını suçlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Kamu-Sen camiasından özür dilemesini'' istedi. Yokuş, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet ile memur arasında başlayan 9. toplu görüşmelerin, ''hükümetin referandum şovuna kurban edilmek istendiğini'' öne sürdü. ''Masadan kalkmasıyla meşhur'' bir konfederasyonun, ''12 Eylül'de yapılacak referandumun ardından toplu sözleşmeye devam edilmesi'' yönünde teklifte bulunduğunu, iktidar yanlısı konfederasyonun da desteğiyle toplu görüşmelerin ertelenmesi fikrine kamuoyunun ısındırıldığını ifade eden Yokuş, bunun üzerine Türkiye Kamu-Sen'in ''toplu sözleşmenin memurlar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmak istendiğini, toplu görüşmelere devam edilmesi gerektiğini, toplu görüşmelerin toplu sözleşmeye masada dönüştürülebileceğini'' söylediğini hatırlattı. Başbakan Erdoğan'ın Çorum'da yaptığı konuşmanın, ''hükümetin memurlara karşı samimiyetsizliğinin ve özellikle Türkiye Kamu-Sen'e karşı önyargının tezahürü olarak ortaya çıktığını'' ileri süren Yokuş, şöyle devam etti: ''Başbakanın konfederasyonumuzu da içine alarak sarf ettiği 'ideolojik' yaklaşıyorsunuz ithamları mesnetsizdir. Toplu görüşmelerin referandum sonrasına ertelenmesine konfederasyonumuz karşı çıkmıştır. Toplu görüşmelerin ertelenmesi fikri KESK'e aittir. Ayrıca, Memur-Sen aynı görüşe destek vererek, toplu görüşmelerin referandumdan sonra yapılmasını talep etmiştir. Çorum'da yaptığı mitingde, konfederasyonumuzu suçlayan Başbakan, bu asılsız suçlamalarından dolayı Türkiye Kamu-Sen camiasından özür dilemelidir.'' Yeni anayasada toplu sözleşme hakkının verilmek istenmesinin, ''grev ve memurun siyasete katılma hakkı'' olmadan hiçbir anlam ifade etmeyeceğini savunan Yokuş, ''Sayın Başbakan'ı anlamakta güçlük çekiyoruz. Kendisi gibi düşünmeyenlere, kendisine destek vermeyenlere hakaret dolu sözlerle saldırıyor'' ifadesini kullandı.