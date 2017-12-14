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Yokuş aşağı kayan TIR 4 araca çarpıp yan yattı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, inşaat malzemesi yüklü TIR yokuş aşağıya kayarak, park halindeki araçlara çarpıp yan yattı

14 Aralık 2017 22:36

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE\'de, inşaat malzemesi yüklü TIR yokuş aşağıya kayarak, park halindeki araçlara çarpıp yan yattı. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, TIR ve 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, Talatpaşa Mahallesi Terasevler Aslıhan Sokak\'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 KS 517 Plakalı TIR şoförü bir inşaata malzeme bırakmak için sokak içerisine geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle TIR yokuş aşağıya kaymaya başladı. Park halindeki 4 araca çarpan TIR en son bir panelvana çarpıp yan yatarak durabildi. 
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken 4 araçta ve TIR\'da maddi hasar medyana geldi. Kaza nedeniyle sokak tamamen trafiğe kapandı. 
Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. TIR\'da yüklü olan malzemelerin bir kısmı yere saçılırken yarısı da iş makinesiyle TIR\'dan alındı. Yaklaşık 4 saat sonra TIR bulunduğu yerden kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Görgü tanıklarından Abdullah Durağan, \"Ben içeride oturuyordum. TIR geldi, yukarıya geçti. Aşağıya doğru kaydı. Arabaları eze eze geldi\" diye konuştu.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, TIR önce yokuş yukarıya çıkıyor, sonra aşağıya doğru kayarak park halindeki araçlara çarpıp yan yatıyor. Ve çevredeki vatandaşların kaçışmaları görülüyor.  

(FOTOĞRAF)

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