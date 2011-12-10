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YÖK'ün yeni başkanı Çetinsaya mı?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın 4 yıllık görev süresi bugün doluyor.

10 Aralık 2011 02:00

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın 4 yıllık görev süresi bugün doluyor. Özcan, gazetecilerin “YÖK Başkanlığı görevi için değişik isimlerin gündeme gelmesine” ilişkin soruları üzerine, “Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir şey” dedi.


“Göreve devam etmek ister misiniz?” sorusu üzerine Özcan, “Bunlar bizim takdirimiz olan şeyler değil” yanıtı verdi. Özcan, “Merak ediyor musunuz” sorusu üzerine “Hayır, meraklı değilim” dedi. Cumhurbaşkanı Gül’ün atayacağı yeni YÖK başkanı için, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da arkadaşı olan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın adı ön plana çıkıyor. Gül, Özcan’ı 2’nci kez de atayabilir.

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