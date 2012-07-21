YÖK'ün parasız eğitim yorumu: Nihai kararı yürütme verecek

“Öğrenci katkı payı” ya da “harç”ın kaldırılması ile ilgili çalışma yapılmasının AK Parti’nin son MYK’sında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirmesinin ardından üniversitelere henüz bir yazı gitmedi. YÖK Başkanı Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya bu konuda çalışmaları yürüttüklerini belirterek “Çeşitli konularda taleplerimiz oldu. Nihai kararı yürütme organı verecektir” dedi.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Rektörler, ise “Bize bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi, fikrimiz de sorulmadı. Ancak, bu para öğrencilerin ihtiyaçları için harcanıyordu. Devletin bu ücreti ikame etmesi gerekir” dedi.

Prof.Dr. Çetinsaya şu açıklamayı yaptı:

“Yükseköğretim Kurulu olarak Maliye Bakanlığı ile bu yıl yaptığımız görüşmelerde harçlar meselesi bizim de sıkça dile getirdiğimiz bir konu oldu. Harçların minimize edilmesi yönünde görüşmeler yürüttük. Vakıf üniversitelerinden devlet üniversitelerine geçen öğrencilere uygulanan harçların indirilmesinden, İngilizce öğretim ile Türkçe öğretim arasındaki farkın giderilmesi ve harçlarının eşit olmasına, şehit çocuklarına harç kolaylığı sağlanmasından engelli öğrencilerimize harç indirimine kadar çeşitli konularda taleplerimiz oldu ve bunlar halen üzerinde çalıştığımız konular idi. Nitekim bu sene, birinci ve ikinci öğretim için yaz okulu harç ücretlerini eşitledik biliyorsunuz. Öğrencilerimize daha büyük imkanları sunabilmek açısından harçların kaldırılması yönündeki bir çalışma şüphesiz bizleri memnun eder. Öğrencilerimizin her fırsatta dile getirdiği bir meselenin sonuca kavuşmasını son derece önemsiyorum. Ancak nihai kararı yürütme organı verecektir.”

Rektörler:

'Bu para çocuklara harcanıyordu'

Prof.Dr. Ethem Tolga (Galatasaray Üniversitesi Rektörü: Bize henüz bir karar gelmedi. Alınan toplam para düşük gibi görünüyor. Bu para denildiği kadar küçükse almaya gerek yok. Ama, biz o harçlarla çocukların yemek ihtiyacını karşılıyorduk. Tamamı çocuklara gidiyordu. Harçlar üniversitelerin Spor, Sağlık, Kültür Dairesi’nde birikiyor. Onlar da genellikle yemek maliyetini düşürmede kullanılıyor. Spor ve birçok aktivite yaptırıyor, yurtdışına da gönderiyoruz. Harçlar kaldırılırsa artık tamamen devletin bu parayı bize vermesi gerekir. O paraları devletin ikame etmesi lazım. O paranın yerini doldurması lazım. Biz de hem öğrencilere ucuz yemek, hem öğrencilerin diğer aktivitelerini karşılayalım. Hükümet herhalde bu konuda bir önlem düşünüyordur.

'Masraflar harçlardan karşılanıyor'

Prof. Dr. Muhammed Şahin (İTÜ Rektörü): Üniversite harçlarının kaldırılması yerinde bir karardır ancak öğrencilerin harçlardan daha öncelikli sorunu barınma, beslenme ve burstur. Özellikle büyük şehirlerde barınma ücretleri öğrencilerin bütçelerini zorlamaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtları da yetersiz kaldığından öğrenciler bu konuda çok sıkıntı yaşamaktadır.

Öğrenci harçlarından elde edilen tüm gelir zaten öğrenciler için harcanmaktadır. Öğle ve akşam yemeklerinin sübvansiyonu, ring servisleri, asistan öğrenci maaşları, öğrencilerin yurtdışı sempozyum, yarışma harcamaları, teknik gezileri bu harçlardan karşılanmaktadır. Geçtiğimiz yıl harçlardan 11 milyon 120 bin TL gelir elde edildi. 2013 yılında ise 13 milyon 420 bin gelir hedeflenmektedir. Eğer harç gelirleri devlet bütçesinden karşılanacaksa kaldırılması uygundur. Bu hizmetlerin özelleştirilmesi ise uzun vadede öğrencilerin zararına olacaktır. Önemli olan üniversitelerin asıl sahipleri ve geleceğimizin teminatı öğrencileri mağdur etmeden kaliteli bir eğitim öğretim ortamı yaratmaktır.

'Önümüzü açacak yeni finansman modelleri lazım'

Prof. Dr. Davut Aydın (Eskişehir Üniversitesi): Herhangi bir görüş alınmadı. Üniversitelerin finansmanı konusunda yeni yaklaşım üzerinde çalışmamız gerekiyor. Kredi, burs, cari harcamalarının finansmanı kısaca yeni anlayışla, rektör seçimleri, yönetim biçimlerinin yeniden yapılandırılması ve buna bağlı olarak finansman modellerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bizim döner sermayeyi şirkete dönüştürmek istiyoruz. Maliye üniversitelere sembolik paralar veriyor. Oysa biz kendi öz gelirlerimizle yaşamımızı sürdürüyoruz. Ama ciddi boyutta mevzuata, harcamalarda sıkıntımız oluyor. Daha saydam, esnek daha hesap verilebilir finansman modellerine ihtiyaç var. Böyle olursa daha fazla kaynak yaratırız. Hem finansman kaynağı, insan gücünü daha verimli kullanırız. Teknik alt yapıyı, çok iyi kullanırız. İhtiyacımız olan yeni çağdaş finansman modelleridir. Bu modeller çerçevesinde işin yapılanması. Önümüzü açın çağdaş finansman modellerini yapalım.

Parasız üniversite nedir?

Öğrenci katkı paylarının kaldırılması daha önceki yıllarda da gündeme geldi, ancak son olarak Ak Parti MYK’sında Başbakan Erdoğan tarafından tekrar masaya konuldu. Öğrenci katkı payları en düşük Açıköğretim Fakültesi’nde 71 TL olarak alınıyor. En yüksek harçlardan biri de Tıp Fakülteleri. Burada harçlar 591 TL. İkinci öğretimde ücretler 5 bine yakın.