YÖK'ün önünde öğrenciye biber gazı sıktılar!

T24- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın, üniversitelerin öğrenci konseylerinin temsilcileriyle YÖK'te bir araya geldiği toplantıya katılmak isteyen ve kendilerine "Öğrenci Kollektifi" adını veren gruba polis müdahale etti.

"Öğrenci Kollektifi" adını veren gruptakiler, YÖK önünde toplanarak çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, "ucubeye benzetilen" YÖK'ün kaldırılması istendi.

Daha sonra grubu temsilen 3 kişi toplantıya katılmak üzere YÖK'ün giriş kapısına gitti. Girişe gelen YÖK görevlisi, bu kişilerin içeri giremeyeceğini fakat raporlarını kendisinin içeriye götürebileceğini ifade etti. Bunu kabul etmeyen öğrenciler, arkadaşlarının yanına dönerek tüm grup ile içeri girmeye çalıştı.

Bunun üzerine polis tarafından yapılan eylemin kanunsuz olduğu, eyleme son verilmediği taktirde grubun zor kullanılarak dağıtılacağı anons edildi.



Biber gazı ile müdahale



Öğrenciler ile polis arasında yaşanan arbedenin ardından, polis biber gazı kullanarak grubu dağıttı. Kısa bir süre sonra tekrar kapıya hareketlenen gruba polis, yeniden müdahale etti ve 2 kişiyi gözaltına aldı.



Toplantıya 80 öğrenci başkanı katıldı





YÖK'te gerçekleştirilen toplantıya 80'den fazla öğrenci konseyi başkanı katıldı.

Toplantı başlamadan önce Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı Sinan Kartal, öğrencilere seslenerek, adaba uygun açıklamalar yapılması ve makama saygı gösterilmesi talebinde bulundu.

Prof. Dr. Özcan, YÖK'e gelişinde, gazetecilerin, "YÖK binası dışında bazı öğrenciler tarafından gerçekleştirilen protesto eylemine, polisin müdahalesini değerlendirmesini" istemesi üzerine bu konuya ilişkin toplantı sonunda açıklama yapacağını söyledi.

"Eylem yapan öğrencilerden içeriye davet edeceğiniz olacak mı" sorusuna da Özcan, "düşünmüyorum" yanıtını verdi.



ODTÜ Öğrenci Konseyi Başkanı'ndan açıklama





Bu arada toplantıya katılan ODTÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Kerem Güler, hakkında çıkan "üniversitesindeki bazı arkadaşları tarafından tepkiler aldığı" yönündeki haberleri gazetecilere değerlendirdi.

Güler, üniversitesinden olumlu olduğu kadar olumsuz tepkiler de aldığını belirterek, "Bugün basına yansıdığı gibi bazı olumsuz şeyler oldu. Buraya öğrenci haklarını ve taleplerini savunmaya geldik. Basına yansıyan hadiseleri fazla da büyütmeye gerek yok ancak yazılanlar doğrudur" dedi.

Bir gazetecinin "neler yaşandı" sorusu üzerine Güler, "Cumhurbaşkanı'nın yanına gitmeden önce de zaten 'oraya gitmemem' yönünde bazı telkinler alıyordum. Cumhurbaşkanı'nın yanına gittikten sonra da bir sınav çıkışında 25-30 kişi tarafından fiziki müdahaleye uğramadan okulun güvenliğiyle beraber okuldan çıktım. Bir hadise yaşanmadı" diye konuştu.

"Arkadaşların taleplerini yeterince dile getirdiğini düşünüyor musun" sorusuna ise Güler, öğrencilerin bütün taleplerini hemen hemen aktarmaya çalıştığını söyledi.