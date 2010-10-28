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YÖK'ÜN BAŞÖRTÜ YAZISINA İPTAL İSTEMİ ANKARA (A.A)

28 Ekim 2010 16:27

-YÖK'ÜN BAŞÖRTÜ YAZISINA İPTAL İSTEMİ ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Üniversite Konseyleri Derneği, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) İstanbul Üniversitesine başörtülü öğrencilerle ilgili gönderdiği yazının iptali için Danıştaya başvurdu.  Üniversite Konseyleri Derneği Sözcüsü Özgür Aydın, dernek adına YÖK'ün İstanbul Üniversitesine başörtülü öğrencilerle ilgili gönderdiği yazının iptali için Danıştaya başvuru dilekçesinin verilmesinin ardından Danıştayın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın İstanbul Üniversitesine resmi yazı göndererek başörtüsünü üniversitelerde ''kanunsuz biçimde'' serbest bırakmaya teşebbüs ettiğini, bu nedenle Özcan ve bazı rektörler hakkında dün suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. Özgür Aydın, Danıştaya yaptıkları başvurunun da mücadelelerinin ikinci adımını oluşturduğunu belirtti.  Aydın, aydınlanma mücadelesinin mahkeme kararlarıyla kazanılamayacağının bilincinde olduklarını, aydınlanmanın ancak ilerici ve bilimsel fikirlerin toplumsal hayata hakim kılındığında sağlanacağını söyledi. Mücadelelerinin aydınlanmadan ve bilimden yana insanların bir araya gelmesiyle yol alacağını ifade eden Aydın, bu amaçla yurt çapında ''aydınlanma ve özgürlük'' toplantıları düzenleyeceklerini kaydetti.

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