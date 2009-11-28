YÖK'ü, istifa ederek protesto ettiler

İzmir Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi´nde, YÖK´ün Prof. Dr. Celal Artunç´u 9 oy almasına karşın dekan ataması üzerine, başhekim, fakülte kurulu, yönetim kurulu ile biri hariç tüm anabilim dalı başkanları istifa etti.



Dişhekimliği Fakültesi´nde görev süresi dolan Prof. Dr. Serhat Çınarcık´tan boşalacak dekanlık için geçen ay aday belirleme seçimi yapıldı. Seçimde, Prof. Çınarcık´la birlikte Prof. Necdet Erdilek ve Prof. Celal Artunç aday oldu. 85 öğretim üyesinden 60´ının oyunu Prof. Çınarcık, 16´sını Prof. Erdilek, 9´unu Prof. Artunç aldı. 17 Kasım´da toplanan YÖK Genel Kurulu, 3 aday arasından dekanlığa 9 oy alan Prof. Artunç´u atadı. Bu atama, fakültede ve üniversitede yoğun tepkilere yol açtı. Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri, Prof. Artunç´u “İstenmeyen adam” ilan etti, yapayalnız bıraktı. Öğretim üyeleri, sessiz direnişle Prof. Artunç´un istifasını bekledi. Ancak hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne süren Prof. Artunç, kendisine haksızlık yapıldığını savundu. Artunç, “Farklı yakıştırmalarla beni farklı bir sınıfın, farklı bir görüntünün içine sokmaya çalışıyorlar. Beni de üzen bu. Aslında böyle bir görüntüyü açıkçası hak etmiyorum’’ dedi.





Atamaya itirazımızdır



Fakültede yönetici konumundaki profesörler, Çınarcık´ı dekan atamayan YÖK´ü görevlerinden istifa ederek protesto ettiler. Başhekim Prof. Mehmet Sonugelen, yönetim kurulu üyeleri Prof. Özlem Seçkin, Prof. Güniz Baksı Şen, Doç. Dr. Ahmet Saraçoğlu, Doç. Dr. Bahar Sezer, Fakülte Kurulu üyeleri Prof. Sevtap Günday, Prof. Ali Vehbi Tuncer ve Prof. Hüseyin Tezel, istifalarını sundu. İstifa eden anabilim dalı başkanları arasında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (ABD) Başkanı Prof. Dr. Engin Aras yer almadı. Aras dışında, Ortodonti ABD Başkanı Prof. Erdal Işıksal, Pedodonti ABD Başkanı Prof. Ertuğrul Sabah, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ABD Başkanı Prof. M. Kemal Çalışkan, Peridontoloji ABD Başkanı Prof. Nurgün Bıçakçı, Oral Diagnoz ve Radyoloji ABD Başkanı Prof. Günnur Lomçalı ile Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi ABD Başkanı Prof. Murat Gomel istifa etti. İstifa eden hocalar, “Bu YÖK´e karşı yapılmış bir protestodur, bu atamaya itirazımızdır’’ dediler.



Prof. Çınarcık, “Öğretim üyeleri demokratik seçime karşın YÖK´ün bu atamasına tepkilerini istifalarıyla gösterdi’’ yorumunu yaptı.