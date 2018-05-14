YÖK'ten: Vakıf üniversitelerinin yarısı ticari amaçlı kuruldu, kazanç aktarımı için arsa alım - satım işindeler!

YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Cahit Güran, 73 vakıf üniversitesinin bulunduğunu ve bunların yarısının ticari amaçla kurulduğunu belirterek, “Kaynak aktarımına zemin oluşturmak üzere rayiçlerine göre yüksek bedellerle arsa, arazi ve bina alımı yapılıyor” dedi. Güran, “Öğrenci başına 20 bin-30 bin TL gibi ücret alırken öğrenci başına hizmet maliyeti 4 bin-5 bin lira”diye konuştu.

Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre, Güran, bahsedilen vakıf üniversitelerinin elde ettiği gelirleri yükseköğretim alanına dönük yatırımlara dönüştürmek yerine üniversite dışına aktardığını ve bunun için karmaşık usuller kullandıklarını söyledi.

Güran, “Öğrenci gelirlerini yurt dışında üniversite kurmak üzere ortakları bulundukları şirketlere transfer ederek kaynak aktarımı da yapılıyor. Mütevelli heyeti başkan ve üyeleri ile yakınlarının bağlantılı olduğu firmalardan emsaline göre yüksek bedellerle mal ve hizmet alımı, inşaat işleri yapıyorlar. Kaynak aktarımına zemin oluşturmak üzere rayiçlerine göre yüksek bedellerle arsa, arazi ve bina alımı yapılıyor, kiralamalar gerçekleştiriliyor” dedi.