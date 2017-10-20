YÖK'ten üniversite sınavına 'rötuş': Siz girin, barajı sonra hesaplarız!

YÖK, ilki haziranda uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na rötuş yaptı, puanlama sistemini açıkladı. Sisteme göre, 2 saat içinde barajı aşıp aşamayacağını aday bilemeyecek, “tahmin” edecekti. YÖK, 180 puan barajını ikinci oturumdan sonra hesaplama kararı aldı.

Habertürk yazarı Pervin Kaplan sınavın ayrıntılarını değerlendirdi.

Kaplan'ın değerlendirmesi şöyle:

YÖK önümüzdeki haziran ayında ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) hem yaptığı değişiklikleri açıkladı hem de sorulara yanıt verdi. İlk değişiklik puan hesaplamayla ilgili oldu. Buna göre sınavın öğleden sonra ikinci oturumuna adı Temel Yeterlilik Testi (TYT) olan ve sabah yapılacak ilk oturumdan 180 puan alan adaylar girecekti.

Tahmin ederek girmeyecek mi?

Ama yaklaşık 2 saat içinde barajı aşıp aşamayacağını aday bilemeyecek, “tahmin” edecekti. YÖK, 180 puan barajını ikinci oturumdan sonra hesaplama kararı aldı. TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin 180 puan olması gerekiyor. Bu durumda aday lisans tercihi yapabilecek.

Tarih soruları geri geldi

İlk açıklamada ikinci oturumun 4 testinden biri olarak açıklanan Türk Dili ve Edebiyatı- Coğrafya-1 testi de içine tarih soruları eklendiği için Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 olarak değişti.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testleri (AYT) olmak üzere 2 oturumlu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili merak edilenleri dün YÖK 26 soruda açıkladı:

Temel Yeterlilik Testi nedir? (TYT) nedir?

Bu teste tüm adaylar girmek zorunda. 40 Türkçe, 40 temel matematik olmak üzere toplam 80 soru var. Testte adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ölçülecek. SAT sınavı gibi olacak. YGS’de 6 puan varken TYT’de tek puan olacak. Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı) 150 ve üzerinde olanlar meslek yüksekokulu programlarını tercih edecek. İki test olma nedeni adayın bilgisinin değil temel yeterliliklerin belirlenmesinden kaynaklanıyor. Sorular ise MEB’in ortak müfredatından seçilecek.

İkinci oturum puanları kaç tane olacak?

Geçen yıl adaylar lisans programlarını tercih edebilmek için 4 farklı LYS’ye giriyordu ve 9 puan oluyordu. Bu sene öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puanı hesaplanacak. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında alan testlerinin katkısı yüzde 60, TYT katkısı yüzde 40.

Soru sayısı az mı?

MEB müfredatını kapsayan farklı düzeylerdeki öğrenme seviyesini ölçmeye dönük nitelikli sorular yöneltileceğinden, puanların hesaplanmasında bir zorluk yaşanmayacak.