YÖK'ten stajı devam eden öğrencilere ek kayıt imkanı

YÖK tarafından, üniversiteye kayıt hakkı kazanan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yer alan derslerden başarılı olmuş ancak staj uygulaması devam eden öğrencilere 7 Ağustos'a kadar şartlı kayıt imkanı tanındı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak stajı devam eden ve stajını 7 Ağustos'a kadar bitiremeyen öğrencilere ek kayıt hakkı verildiği bildirildi.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 ÖSYS sonucunda bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yer alan derslerden başarılı olmuş ancak staj uygulaması devam eden ve stajını 7 Ağustos'a kadar bitiremeyen öğrencilere, kayıt hakkı verilmesine ilişkin başvurular, 29 Temmuz'daki Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendi. 2015 ÖSYS ek yerleştirme işlemlerinde yükseköğretim kurumlarında kayıttan boş kalan kontenjanların ÖSYM'ye bildirildiği dikkate alınarak, sadece stajı nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin yerleştikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak, diğer adaylarla birlikte 7 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar şartlı kayıtlarının yapılmasına karar verildi.



Şartlı kayıtlarını yaptıran bu öğrencilerden, mezun olduklarını 6 Ekim'e kadar ibraz edemeyenlerin kayıtlarının silinmesi de karalaştırıldı. Toplantıda alınan kararlar, üniversite rektörlüklerine bildirildi.