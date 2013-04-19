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YÖK'ten pedagojik formasyon müjdesi

YÖk tarafından geçen yıl kaldırılan fen-edebiyat fakültesi mezunlarının pedagojik formasyon alarak öğretmen olma hakkı yeniden verildi

19 Nisan 2013 16:24

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Genel Kurulda, alan fakültelerinden mezun olanlar için mezuniyet sonrası pedagojik formasyon sertifika programının devam etmesine karar verildiğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun, 2013 yılının 4. toplantısını Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı başkanlığında yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, MEB Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmen atamalarına esas oluşturan alanlara ilişkin, 'MEB'e Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programlarına İlişkin Çizelge'de yer alan programlara mahsus olmak üzere, alan fakültelerinden mezun olanlar için mezuniyet sonrası pedagojik formasyon sertifika programının devamına karar verildiği bildirildi.

YÖK, geçen yıl aldığı kararla, fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin aldığı pedagojik formasyon programını kaldırmıştı.

Alınan karar ile fen-edebiyat fakültesi mezunlarının pedagojik formasyon alarak öğretmen olmalarının yolu yeniden açılmış oldu.

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