YÖK’ten ömür boyu üniversite

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, öğrencilerin üniversiteden atılmasının önüne geçecek bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu, dün Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplandı.



Verilen öğle yemeği arasında soruları yanıtlayan Özcan, üniversiteden atılmanın kaldırılmasına ilişkin bir taslak üzerinde çalışıldığını belirterek, “Biz, öğrencinin hiçbir şekilde okulla alakasını kesmeyeceğiz” dedi. Özcan, taslağı fikir almak için tüm rektörlere yolladıklarını söyledi.

Söz konusu uygulamada yıl sınırı olmayacağını ifade eden Özcan, “Öğrenci hiçbir zaman okuldan atılmayacak, aynı Amerika’daki gibi” dedi. Özcan, “Ömür boyu üniversite mi olacak?” sorusunu şöyle yanıtladı:



“Evet, ömür boyu üniversite ama hiç kimsenin onu yapacağını zannetmiyorum.

Öğrencilerin yüzde 99’u bence yine aynı şekilde devam edecektir. Bir nedenden dolayı bırakmak zorunda olan insanları da okuldan atmayacağız. İnsanları atıyorsunuz, 3-5 yıl sonra çıkan afla geri geliyorlar. Geri geldiklerinde o ders ortadan kalkmış, dersin müfredatı değişmiş oluyor, hocası artık okulda olmuyor. Üniversiteler için büyük zorluklar çıkıyor. İnsanları okuldan atmak çok da çağdaş bir şey değil.



Öğrenci kendi isteğiyle bırakabilir. Mesela, ‘Bir sene dışarıda çalışayım’ ya da ‘Bir dünya turuna çıkayım’ diyebilir. Tıpkı Amerika’da olduğu gibi. ‘Birazcık bazı işlerle uğraşayım, tecrübe edineyim, tekrar geleyim’ diye düşünebilir. Esnek bir sistem herhalde herkesin işine daha çok gelir.”



Bırakanın harcı katlanacak



Özcan, üniversiteyi bırakan kişinin geri döndüğünde ara verdiği süre için harç verip vermeyeceği sorulunca, “Yılların birikimini alırız herhalde. Aynı faizlerdeki gibi katlaya katlaya getiririz. Geri geldiğinde harcını biraz daha fazla almayı düşünüyoruz” dedi.



Özcan, “Bundan sonra yıl sınırlaması kalkıp, kredi sistemi mi gelecek?” sorusunu, “Tabii, bunu yapabilmek için kredileri takip edeceğiz” diye yanıtladı.