YÖK'ten mizahi tweete 'ciddi' yanıt

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter'in Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin incelemesini tamamladı. YÖK, Yiğiter'in mizah içeren tweetlerini ciddiye alarak hazırladığı raporunda yer verdi.

Raporda, Yiğiter'in, "Biz ihraç edilmişler de kampusa yanımızda zincir, satır, pala ile gelirsek içeri alınıyoruz öyle mi?” diye paylaştığı ironi (kara mizah) içeren mesjaına, “kampusa öğrenci adı altında olay çıkarmaya geleceğinizi belirten birçok paylaşımda bulundunuz” denildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre YÖK, kamu görevinden çıkarılan akademisyenlerin üniversiteye öğrenci olarak kabul edilmelerini engellemek için yönetmelik değiştiren Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş hakkında akademisyen Cenk Yiğiter’in yaptığı suç duyurusu üzerine başlattığı incelemeyi tamamladı. Yönetmelik değişikliğinin eğitim-öğretim hakkının engellenmediği için yapılacak bir işlem bulunmadığı sonucuna varan YÖK Denetleme Kurulu, “Eğitim alanlarının güvenliği ve eğitim hakkının sağlanması için tedbir almadaki menfaat, Ankara Üniversitesi’nde eğitim görme menfaatınızdan daha üstündür” dedi.

Yiğiter’in Cebeci Kampusu’nda öğrencilere palalı-satırlı bir grubun saldırması sonrasında “Biz ihraç edilmişler de kampusa yanımızda zincir, satır, pala ile gelirsek içeri alınıyoruz öyle mi?” diye paylaştığı ironi (kara mizah) içeren mesajına dikkat çekilen raporda, “kampusa öğrenci adı altında olay çıkarmaya geleceğinizi belirten birçok paylaşımda bulundunuz” denilerek, Yiğiter’in mesajı “ciddiye” alındı.

Ankara Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan ihraçlar üzerine Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 5/7 maddesine, “Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almamış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir” hükmünü ekledi. Bu yönetmelik ile Ankara Üniversitesi’ndeki kamu görevinden çıkartılan öğretim elamanı ve memurların, üniversiteye öğrenci olarak kabul edilmeleri engellenmiş oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisiyken 6 Ocak 2017’de kamu görevinden çıkarılan Yiğiter, söz konusu yönetmelik nedeniyle kazandığı İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümüne kayıt yaptıramadı. Yiğiter, bunun üzerine üniversite Rektörü Erkan İbiş ve Üniversite Senatosu’nu “eğitim-öğrenim hakkını engelledikleri” gerekçesiyle şikâyet etti.

YÖK sahip çıktı

Konuya ilişkin inceleme raporu hazırlayan YÖK Denetleme Kurulu, iddiaların soruşturulmasına gerek olmadığına karar verdi. Raporda, yönetmelik değişikliğinin amacının eğitim öğretim kamu hizmetini etkin ve güvenlikli şekilde gerçekleştirme görevini yerine getirmek olduğu öne sürüldü. Ankara Üniversitesi’nden KHK kapsamında terör iltisakı nedeniyle ihraç edilmiş kişilerin herhangi bir şekilde üniversiteye dönmesinin ve sürekli şekilde üniversitede bulunmasının, eğitim hizmetinin güvenliğini tehlikeye düşürebileceği belirtilen raporda, “Eğitim alanlarının güvenliği ve eğitim hakkının sağlanması için tedbir almadaki menfaat, Ankara Üniversitesi’nde eğitim görme menfaatınızdan daha üstündür” denildi.

İronik tweet’ler

Raporda, Yiğiter’in ihraç edildikten sonra sistemli bir şekilde sosyal medya aracılığıyla eleştiri sınırlarını aşan paylaşımlarda bulunduğu öne sürülürken “Cebeci Kampusu’nda mutlaka öğrenci olarak ya da hoca olarak geleceğinizi, geldiğinizde hakkınızda kaç soruşturma açılacağına dair tahminleri almak istediğinizi, satırla, palayla gelirseniz kampusa alınacağınızı, Cebeci Kampusu’nu teftiş edeceğinizi, özetle kampusa öğrenci adı altında olay çıkarmaya geleceğinizi belirten birçok paylaşımda bulunduğunuz, hakkınızda verilen ihraç kararını sosyal medyada yoğun olarak kullandığınız, bu şekilde kendinize fan oluşturarak gündemde kalmaya çalıştığınız...” denildi.