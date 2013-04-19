YÖK'ten formasyon müjdesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) daha önceden kaldırdığı pedagojik formasyon sertifika programının devamına karar verdi.Bu kararla birlikte fen-edebiyat fakülteleri mezunlarına da öğretmenlik yolu açılmış oldu.

Pedagojik formasyon programı YÖK'ün 5 Nisan 2012 tarihinde aldığı kararla kaldırılmıştı.

Fen-edebiyat fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin tepkisine neden olan karara gerekçe olarak ise bu bölümlerde ortaya çıkan öğretmen fazlası gösterilmişti.

Halen öğrenim gören öğrenciler ise kapsam dışı bırakılmıştı.

Pedagojik formasyon sertifika programı, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında tekrar görüşüldü.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı başkanlığında düzenlenen toplantı sonrası yapılan açıklamada programa devam edilme kararı alındığı bildirildi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Genel Kurulu, 2013 yılının 4. toplantısını yapmak üzere 18 Nisan 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı başkanlığında toplanmış olup, MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun öğretmen atamalarına esas oluşturan alanlara ilişkin 80 no'lu kararında yer alan programlara mahsus olmak üzere, alan fakültelerinden mezun olanlar için mezuniyet sonrası pedagojik formasyon sertifika programının devamına karar vermiştir."