YÖK’ten ‘esnek geçiş’ taslağı

T24 - YÖK’ün hazırladığı taslağa göre, devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan bütün öğrenciler istedikleri farklı puan türleri arasında geçiş yapabilecek. Buna göre bir ilahiyat öğrencisi istediği fakültede öğrenim görebilecek.



Öğrencilerine “farklı puan türlerindeki bölümler arasında geçiş yaptırması” nedeniyle YÖK yönetimiyle gerginlik yaşayan Sabancı Üniversitesi’nin istediği oldu. YÖK’ün, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çalışma yapılmasını istediği sistemle ilgili hazırladığı yönetmelik taslağına göre, devlet ve vakıf üniversitelerindeki tüm öğrenciler farklı puan türleri arasında geçiş yapabilecek. İlahiyat fakültesi öğrencileri, eşit ağırlık puanının yeterli olması halinde başka fakültelerde okuyabilecek.



Örneğin, eşit ağırlıklı puan türündeki programa kaydolan öğrenci, sayısal puan türündeki mühendislik programına, sözel puanla öğrenci alan ilahiyat fakültesinden bir öğrenci sayısal puanla öğrenci alan tıp fakültesine geçebilecek.





Son sınıfta geçiş yok



Taslağa göre, üniversitelerde birinci öğretimden ikinci öğretime, öğretim ücreti farkını ödemek kaydıyla yatay geçiş yapılabilecek. Üniversitelerdeki önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programları arasındaki her türlü yatay geçişe ilişkin hükümleri içeren taslağın bazı maddeleri şöyle:



- Üniversiteler arasındaki yatay geçişlerde, önlisansın ilk yarıyılı ve lisansın ilk iki yarıyılı ile önlisansın son yarıyılı ile lisansın son sınıfında yatay geçiş yapılamayacak.



- Birinci öğretimden ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilecek.



- İkinci öğretimden sadece diğer ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilecek.





Kayıt donduranlar yararlanacak



- Açık veya uzaktan öğretimden, sadece diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilecek. Kayıt donduranlar da yatay geçiş başvurusu yapabilecek.



- Lisans programlarında, 4 yıllık eğitimin 2 ve 3. sınıflarında, 5 yıllık eğitimin 2, 3 ve 4. sınıflarında, 6 yıllık eğitimin 2, 3, 4 ve 5. sınıflarında başvuru alınacak.



- Kurum içi programlar arasında da yatay geçiş yapılabilecek. Öğrencilerin ön lisans veya lisans derecesi verilen bir programa geçmeden önce, aynı üniversitede aldıkları derslerden oluşan “ortak programdan” sonra senato tarafından belirlenen kontenjan esas alınacak.



- Üniversite bünyesinde aynı düzeyde fakat farklı yerleştirme puanı ile öğrenci kabul eden programlar arasında geçiş yapılabilecek.





Not şartı aranacak



- Yerleştirme puan türü aynı olan bir programa kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği diploma programının (yerleştirildiği yıl itibarıyla) taban puanından az olması halinde, genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 75 olması gerekecek.



- ÖSYM yerleştirme puan türü farklı bir diploma programına kurum içi yatay geçiş yapılabilmesi için, taban puan şartının yanı sıra öğrencinin gireceği sınıfa veya yarı yıla geçiş notu dahil sağladığı genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 80 olması şartı aranacak.



- TSK ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler diğer üniversitelere geçiş yapabilecek. Başarısızlık veya kendi isteği ile ilişiği kesilenler geçiş yapamayacak. Başka gerekçe ile ilişiği kesilenler üç yıl içinde diğer üniversitelere geçebilecek.





‘Bu sistem karmaşa ve kaos yaratır’



Edinilen bilgiye göre taslak, üniversitelerin görüşüne sunulmadı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Erdener, yönetmelik taslağıyla ilgili YÖK’ten bir bilgi gelmediği için konuyla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.



Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç: Taslak, YÖK’ün uygulamaya soktuğu yeni sınav sistemi ile çelişiyor. Yeni sistem zaten belirli puan türleri üzerinden üniversiteye gitmeye olanak sağlıyor. Bir yandan öğrencileri bu şekilde üniversiteye almaya çalışırken, yeni düzenleme çelişki doğuracak.



CHP İstanbul Milletvekili ve İÜ eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Nur Serter: “Bu sistem ABD üniversitelerinde uygulanır, bizim yükseköğretim sistemimize uygun değil. Bizde fakültelerin kontenjanları bellidir ve her isteyenin istediğinde bölüm değiştirmesine imkân yoktur. Türkiye’ye bir Amerikan yükseköğretim sistemini getirmek, yeni bir karmaşa ve kaos yaratır.”