YÖK'ten Batman Üniversitesi'ndeki 'peçe' uyarısı yazısına inceleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Batman Üniversitesi Rektörülü tarafından tarafından öğrencilerin kılık kıyafetlerine ilişkin üniversitenin İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'na gönderilen yazıyla ilgili, "konunun hassasiyeti ve önemi dikkate alınarak" inceleme başlattı.

Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş tarafından İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'na gönderilen yazıda, "Üniversitenin Batı Raman Kampüsü'nde günün değişik saatlerinde ve farklı mekanlarda tamamıyla kapalı, pardösülü, peçeli ve gözlüklü halde, kimliği net olarak anlaşılamayan öğrencilere çok sayıda kişinin şahit olduğu ve bu durumun endişe ve tedirginliğe yol açtığı" belirtilmişti.

YÖK'ten edinilen bilgiye göre, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, Batman Üniversitesi Rektörlüğünce öğrencilerin kılık kıyafetlerine ilişkin, üniversitenin İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'na gönderilen yazı hakkında, konunun hassasiyeti ve önemi dikkate alınarak vakit geçirmeksizin inceleme başlatıldı. YÖK Başkanlığı, "inceleme" yapmak üzere, YÖK Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi.

Batman Üniversitesi Rektörlüğü, İslami İlimler Fakültesi kampüsündeki bazı öğrencilerin kıyafetlerinden dolayı gelen yoğun şikayetler üzerine dekanlığı uyararak, "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği" kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını istemişti.