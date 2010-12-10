YÖK'ten A.Ü. Rektörü Prof. Taluğ’a: Soruşturma başlat

T24

Öğrenciler dinlenecek



‘İstifa söz konusu değil’



Prof. Göle kimdir?



YÖK; TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’ya yumurta fırlatan öğrenciler ve olayda ihmali bulunan yöneticilerle ilgili olarak Ankara Üniversitesi’ne soruşturma başlatma talimatı verdi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Üniversite yönetimini hatalı bulan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın talimatıyla gönderilen yazıda, Rektör Prof. Dr. Cemal Taluğ’un harekete geçmesi istendi. Olaylar üzerine Kuzu’nun “istifa etmeli” dediği Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Göle ise, “Görevimin başındayım” dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile rektörlerin Dolmabahçe’deki buluşmasına tepki olarak basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilerin polis tarafından dövülmesi üzerine hükümet ve öğrenciler arasında başlayan gerginlik, önceki gün Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “yumurtalı protesto” ile devam etmişti. SBF’de düzenlenen panele katılan CHP Sözcüsü Süheyl Batum ile Kuzu, yaklaşık 300 öğrencinin protestosuyla karşılaşmış, Kuzu’ya yumurta, fiş rulosu ve konfeti fırlatılmıştı. Olayların ardından Kuzu, SBF Dekanı Göle’yi istifaya çağırmıştı.YÖK, önceki gün yaşanan bu olaylar üzerine yükseköğretim mevzuatına göre, inceleme ve soruşturma yapılması yönünde talimat yayınladı. “Üniversite idaresinin hatası olduğunu kabul ediyorum” diyen YÖK Başkanı Özcan, Prof. Taluğ’a gönderdiği yazıda, olayda ihmali bulunan yöneticiler ve protestoya katılan öğrencilerle ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. Bu doğrultuda üniversite, yumurta protestosuna katılan öğrencilerinin ifadesini alacak.YÖK yetkilileri, “İncelemeyi öncelikle üniversite yapmalı” görüşünü dile getirdi. Yürürlükteki yükseköğretim mevzuatı uyarınca YÖK, üniversitenin soruşturmasını yeterli bulmazsa, üniversite yöneticileri hakkında Yüksek Disiplin Kurulu’na soruşturma talimatı verebilecek.Kuzu’nun istifaya çağırdığı Göle ise istifasının söz konusu olmadığını belirtti. Fakülte bünyesinde iç değerlendirme yaptıklarını kaydeden Göle, “İstifa etmedim, görevimin başındayım” diye konuştu.Taluğ’un ise Göle’nin istifa etmesi gerekmediği görüşünde olduğu ve protestoyla ilgili inceleme sürecinin başlatılacağını söylediği öğrenildi.Burhan Kuzu’nun, “Senin fakültende kıyamet kopuyor. Böyle idareyi benim babam da yapar. Hemen istifa et, hiç boşa durma” dediği Ankara Üniversitesi Siyasal?Bilgiler Fakültesi’nin Dekanı Prof. Celal?Göle, 1948 yılında ABD’de doğdu. Ortaöğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra 1969’da Ankara Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1970’te AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi ’nde Ticaret Hukuku asistanı olarak mesleki çalışmalarına başladı, 1975’te AÜ Hukuk Fakültesi’nde “Hukuk Doktoru” unvanını aldı. 1982’de doçent, 1989’da profesör oldu.1989-1993 yıllarında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevinde bulunan?Göle, 2006’da üçlü kararnameyle Kırgızistan Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğine seçildi. 2007 - 2009 arasında Basın İlan Kurumu Denetleme Kurulu üyeliği yaptı, geçen yıl da Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1993’ten bu yana Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığını yürüten Göle, halen AÜ Hukuk Fakültesi ’nin yüksek lisans ve doktora programları ile ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ticaret Hukuku dersleri veriyor.