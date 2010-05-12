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YÖK'ten askerlik önerisi

YÖK, askerliğini yapmamış araştırma görevlilerinin, yeni kurulan üniversitelerde görev alarak askerlik yapmış sayılmaları için Genelkurmay Başkanlığına öneri

12 Mayıs 2010 03:00

T24- YÖK, askerliğini yapmamış araştırma görevlilerinin, yeni kurulan üniversitelerde görev alarak askerlik yapmış sayılmaları için Genelkurmay Başkanlığına öneri götürmeye hazırlanıyor.


YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın talimatı üzerine, bu durumdaki araştırma görevlilerinin sayısı araştırılmaya başlandı.


Özellikle yeni kurulan üniversitelerin gelişimlerini desteklemek ve araştırma görevlilerinin askerlikleri süresince akademik dünyadan kopmamalarını sağlamak amacıyla üzerinde çalışılan öneri, araştırma görevlilerinin temel askerlik eğitiminden sonra askerlik sürelerini yeni kurulan bir üniversitede akademik faaliyetler yaparak geçirmesini içeriyor.


YÖK Başkanı Özcan, AA muhabirinin sorusu üzerine, konuyu YÖK Genel Kurulu’nda gündeme getireceğini ve kabul görmesi halinde Genelkurmay Başkanlığı ile irtibata geçileceğini bildirdi.

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