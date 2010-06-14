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YÖK'ten akademisyenlere büyük müjde!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerde devrim yaratacak kararı açıkladı.

14 Haziran 2010 03:00

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan açıkladı: 'Hayatında bir kere bile yurtdışına gitmemiş rektör adaylarımız var. Tüm hocalarımızı araştırma yapmaları ve yabancı dillerini geliştirmeleri için 1 yıllığına yurtdışına yollayacağız.'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerde devrim yaratacak kararı açıkladı. YÖK'ün yakın bir zamanda hayata geçmesi beklenen projesi ile Türk üniversitelerinde görev yapan tüm profesör ve doçentler, yurtdışına gönderilecek. YÖK; ABD New York merkezli üniversiteler ağı olan SUNY kapsamında ABD'deki 64 üniversite ile, İngiltere ve Almanya'daki bazı üniversiteler ile anlaşma imzaladı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, bu ülkeler dışında Fransa ve ABD Kaliforniya'daki 200 üniversite ile de görüşülüyor. Bu üniversitelerle de anlaşma sağlandıktan sonra, öncelikli olarak talepte bulunan öğretim üyeleri, daha sonra da tüm profesör ve doçentler yurtdışında gönderilecek. Türk öğretim üyeleri gittikleri ülkede1 yıl kalacak. Bu süre içinde alanlarıyla ilgili araştırmalar yaparak tecrübelerini artıracaklar ve yabancı dillerini geliştirecekler. Özcan, 'Bu proje ile Türk akademik hayatına kültürel olarak önemli bir gelişim sağlayacak' dedi.


Hiç yurtdışına çıkmamış rektör adayı

Öğretim üyelerinin yurtdışına gitmeme, gidememe gibi ciddi bir sorunu var. Rektör adayı olup da yurtdışına gitmeyenler bile var.  Rektör adayından bahsediyorum, hoca, yurtdışına çıkmıyor, diline güvenmiyor. Söyleyecek bir çalışması yok. Geçen yıl master için müracaat eden herkesi 3 ay yurtdışına gönderiyorduk. Yolladık da ne oldu? Başlayalı 9 ay oldu, 409 kişi anca gitti.


ÖSYM'den gelen 180 milyon TL

Geçen dönem master için geliştirdiğimiz programın benzerini şimdi de doçent ve profesörler için yapıyoruz. Tüm üniversite hocalarımızı kendilerini geliştirmeleri için  ÖSYM'den aldığımız 180 milyon TL ile yurtdışına göndereceğiz. Anlaştığımız üniversitelerin hepsi çok üst düzey iyi okullar.


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