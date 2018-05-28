YÖK'ten 16 üniversite için rektör ilanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 16 üniversite için rektör ilanı verdi. Aralarında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi gibi bölünerek kurulan yükseköğretim kurumların da bulunuyor. Başvuruda bulunacak adaylardan, "profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olmak ve devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması" gibi şartları arandı.

İlgilenenlerin 6 Haziran'a kadar YÖK Başkanlığı'na başvurması gerekiyor. Rektör aranan üniversiteler şöyle:

"Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi' ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri"

YÖK, adaylarda aranan özellikleri ise şöyle sıraladı:

1- Profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak,

3- Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak.

Sadece bir üniversitenin rektörlüğü için başvurabilecek adaylar, bizzat yapabilecekleri başvurularını posta veya elektronik postayla gerçekleştirebilecek.