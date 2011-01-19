-YÖK'TEKİ GÖRÜŞMEYE ÖĞRENCİ PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın, üniversitelerin öğrenci konseylerinin temsilcileriyle YÖK'te bir araya geldiği toplantıya katılmak isteyen ve kendilerine ''Öğrenci Kollektifi'' adını veren gruba polis müdahale etti. Gruptakiler, YÖK önünde toplanarak çeşitli sloganlar attı. Burada grup adına yapılan açıklamada, ''ucubeye benzetilen'' YÖK'ün kaldırılması istendi. Daha sonra grubu temsilen 3 kişi toplantıya katılmak üzere YÖK'ün giriş kapısına gitti. Girişe gelen YÖK görevlisi, bu kişilerin içeri giremeyeceğini fakat raporlarını kendisinin içeriye götürebileceğini ifade etti. Bunu kabul etmeyen öğrenciler, arkadaşlarının yanına dönerek tüm grup ile içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis tarafından yapılan eylemin kanunsuz olduğu, eyleme son verilmediği taktirde grubun zor kullanılarak dağıtılacağı anons edildi. Öğrenciler ile polis arasında yaşanan arbedenin ardından, polis biber gazı kullanarak grubu dağıttı. Kısa bir süre sonra tekrar kapıya hareketlenen gruba polis, yeniden müdahale etti ve 2 kişiyi göz altına aldı. Öğrencilerin YÖK önündeki protestosu sürüyor.