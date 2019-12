Yoksulun tercihi balık

Balık sezonunun açılması ile birlikte değişik balık çeşitleri tezgâhları süslüyor. Özellikle bu sene balık sezonunun Ramazan ayına denk gelmesi, sofralarını zenginleştirmek isteyen dar gelirli vatandaşlar için alternatif bir gıda maddesi oluyor.



Balıkçı tezgâhlarında değişik fiyatlardan satışa sunulan balıklar, her kesime hitap ediyor. Örneğin, kilosu 2,5 YTL'ye satılan Sardalya'ya alt gelir grubu, kilosu 6 YTL'ye satılan alabalığı orta gelirliler, kilosu 15 YTL'ye satılan Mercan balığını ekonomik durumu daha iyi olanlar tercih ediyor.



Gaziantepli 20 yıllık balıkçı Yasin Doğan, her kesime hitap ettiklerini, Ramazan ayında balığın sofraların vazgeçilmezleri arasında yer aldığını söyledi.



Havaların sıcak olması nedeniyle bir önceki yıla göre balık satışları daha az olmasına karşın yine de müşterilerin ilgisinin olduğunu ifâde eden Doğan, "Beslenmemizde çok önemli bir yere sahip olan kırmızı et, çok pahalı. Balık, kırmızı ete göre ucuz olduğu için özelikle dar gelirliler tarafından tercih ediliyor. Bu ilginin, havaların soğuması ile birlikte daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Satışa sundukları balıkların taze ve sağlık açısından güvenilir olduğunu belirten Doğan, şu bilgileri verdi:

"Samsun, Mersin, İstanbul, Bandırma ve İskenderun'dan her gün soğutma sistemi bulunan kamyonlarla balık geliyor. Biz bu balıkları toptan alarak, tezgahlara koyuyor ve daha sonra da müşterilerin hizmetine sunuyoruz. Havalar sıcak olduğu için bozulmaya karşı balıkları derin dondurucuda muhafaza ediyor, tezgâhları ise sürekli olarak suluyor ve balıkların üzerine bozulmayı önlemek için buz koyuyoruz. Müşteri geldiği zaman, bir süre tezgahtaki balıkları izliyor, fiyatını da kontrol ettikten sonra kararını veriyor. Balıkta bir sıkıntı yok, herkes

alabiliyor. Fakir vatandaşlar ucuz, zengin vatandaşlarımız ise daha pahalı balığı

tercih ediyor."