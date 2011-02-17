-YOKSULLUK SINIRI 3010 LİRA ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Türkiye Kamu-Sen, Ocak ayı için çalışan tek kişinin yoksulluk sınırını 1507,86 lira, 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını 3 bin 10,62 lira olarak belirlendi. Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumundan alınan Ocak 2011 fiyatlarıyla tek kişi ve 4 kişilik aile için açlık ve yoksulluk sınırı rakamları hesaplandı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı bir önceki aya göre yüzde 0,29, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı da bir önceki aya göre yüzde 0,01 azaldı. Tek kişinin açlık sınırı ise 1151,82 lira olarak hesaplandı. Öte yandan, 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı Ocak ayında 1192,87 lira olarak tahmin edildi. Aylık gıda ve barınma harcamaları ortalama 1545,04 lira olan memurun maaşının yüzde 77,2'sini buldu. Buna göre, memura diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 22,8'i kaldı.