-YOKSULLUK SINIRI 1510 LİRA ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Şubat ayında tek kişinin yoksulluk sınırını bin 510 lira 47 kuruş olarak açıkladı. Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, konfederasyonun araştırma geliştirme merkezinin yaptığı Şubat ayına ait asgari geçim endeksi hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin asgari geçim sınırının 3 bin 24 lira 84 kuruşa yükseldiği belirtildi. Sonuçların, dört kişilik bir ailenin asgari geçim sınırının bir önceki aya göre yüzde 0,47 oranında arttığını ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, çalışan tek kişinin açlık sınırının ise Ocak ayına göre yüzde 0,09 artışla bin 152 lira 90 kuruş olduğu kaydedildi. Şubat 2011 fiyatlarına göre çalışan tek kişinin yoksulluk sınırının bin 510 lira 47 kuruş olarak belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere ver verildi: ''4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Şubat 2011 verilerine göre günlük 23 lira 91 kuruş olduğu belirlenmiştir. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 717 lira 21 kuruş olmuştur. Şubat 2011 itibarıyla ortalama bin 545 lira 4 kuruş ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 46,4'ünü oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Şubat ayı ortalama maaşının yüzde 31,9'una denk gelmiştir. Buna göre bir memur ortalama maaşının yüzde 78,3'ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 21,7'si ile yetinmiştir.'' Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Şubat maaşından geriye yalnızca 335 TL kaldığı vurgulanan açıklamada, ''Buna göre Şubat ayında memur maaşı, zorunlu harcamalar karşısında yüzde 1 oranında erimiştir'' denildi.