Yoksulluk yardımına puan sistemi



T24- Hükümet, Türkiye’de yoksulluğun haritasını çıkarmak için başlattığı çalışmayı geliştirdi. TÜBİTAK ile ortaklaşa yürütülen çalışmaya göre, “yoksulluk” puanlanacak. Geçici yoksulluk, kalıcı yoksulluk, gıda yoksulluğu gibi belirlenecek katagorilere puan verilecek. En yüksek puan, en yüksek yardımı alacak.





Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yaptığı çalışmaya göre, artık talep edene değil, gerçekten ihtiyacı olana öncelik verilecek. İhtiyacı olanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı “yerinde” belirleyecek. Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla bir dizi toplantıya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili şunları söyledi:





Bütünleştirici yardım





TÜBİTAK ile yaptığımız çalışma var. Amacımız, bütünleştirici sosyal yardım sistemi. Amaç, kim nerede, ne kadar yardım yapıyorsa bunu tek çatı altında toplamak. İlk işimiz yoksulluğu puanlama olacak. Örneğin, ‘gıda yoksulluğu, dönemsel yoksulluk, kalıcı yoksulluk’ gibi alt başlıklar oluşacak. Baktığımızda, yoksulluğun türüne göre yardım gündeme gelecek.

Geçici-dönemsel bir yoksulluksa, buradan istihdam bağlantısı kuracak kurumlar devreye girecek. İş imkanı yaratmaya çalışacağız. 35-40 yaşındaki bir erkeğin sürekli yardım alarak hayatını devam ettirmesi mümkün değil. Ona seçenekler yaratmamız gerekir.





İhtiyaç odaklı yardım





‘Asgari geçim standardı’ yardımı gözden geçirilecek. Kaymakamlar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından yardım talep ediyor. Şimdi, başvuru odaklı değil, ihtiyaç odaklı yardıma yöneleceğiz. Kimin ihtiyacı varsa kurum olarak biz tespit edeceğiz. Bize başvurmayan gerçek yoksulları da ortaya çıkarmak istiyoruz. Talep edenin değil, hakikaten ihtiyacı olana odaklı bir sistem olacak.





Son ayak olarak aileye sosyal yardım uzmanı desteği projesine geçeceğiz. Aile hekimleri gibi, her ailenin sosyal destek uzmanı olacak. Çünkü tek başına ekonomik destek verdiğiniz zaman çözülemeyecek sorunlar var. Örneğin, zihinsel özürlü birine istediğin kadar parasal destek ver, onun ihtiyacı başka. Alkolle mücadele eden bir baba varsa ona para vermek tam tersi sonuçlar doğurur. Her bir ailenin ihtiyaç analizlerini yapmak zorundayız. Puanlama, yıl sonunda bitecek. Sonraki altı ay içinde de sosyal uzman desteğini hayata geçirilecek.





Kadın yöneticiler yolsuzlukta hassas





Fatma Şahin, kamu yönetiminde, kadın yönetici bulmakta zorlandığını anlattı. Bir araştırma sonucunu da paylaşan Şahin, “Kadın yöneticiler yolsuzlukla mücadelede daha hassas. Kadının yönetici olduğu yerlerde yolsuzluğun daha az yaşandığı ortaya çıktı. Para-pul işlerinde erkekler daha maharetli. Tüm yöneticiler kadın olsun demiyorum, ama hep erkek olduğu zamanda böyle sorunlarla karşılaşıyoruz” dedi.